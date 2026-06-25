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AGENDA · Cusset

Loto • Pompom’s Twirl Espace Chambon Cusset

dimanche 15 novembre 2026 · Espace Chambon · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Espace Chambon
Adresse
2 rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Loto • Pompom’s Twirl

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 13:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Le club Pompom’s Twirl de Cusset organise son loto annuel le dimanche 15 novembre à 13h30 à l’Espace Chambon.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 51 42 35  martinchristiane7046@neuf.fr

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English :

The Pompom’s Twirl Club in Cusset is hosting its annual bingo event on Sunday, November 15, at 1:30 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Loto • Pompom’s Twirl Cusset a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations

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