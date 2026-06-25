Loto • Pompom’s Twirl Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Loto • Pompom’s Twirl

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 13:00:00

fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Le club Pompom’s Twirl de Cusset organise son loto annuel le dimanche 15 novembre à 13h30 à l’Espace Chambon.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 51 42 35 martinchristiane7046@neuf.fr

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English :

The Pompom’s Twirl Club in Cusset is hosting its annual bingo event on Sunday, November 15, at 1:30 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Loto • Pompom’s Twirl Cusset a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations