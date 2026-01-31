Loto Rue du Général de Gaulle Pontivy

Loto

Rue du Général de Gaulle Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Loto animé par Anthony organisé par le FSE du Collège Romain Rolland.

Plus de 4 000€ de lots à remporter !

Réservation et renseignement par téléphone. .

Rue du Général de Gaulle Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62

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English :

L’événement Loto Pontivy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté