Loto Rue du Général de Gaulle Pontivy
Loto Rue du Général de Gaulle Pontivy samedi 4 avril 2026.
Loto
Rue du Général de Gaulle Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Loto animé par Anthony organisé par le FSE du Collège Romain Rolland.
Plus de 4 000€ de lots à remporter !
Réservation et renseignement par téléphone. .
Rue du Général de Gaulle Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62
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English :
L’événement Loto Pontivy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté