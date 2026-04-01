Loto Pontrieux
Loto Pontrieux dimanche 12 avril 2026.
Pontrieux
Loto
Salle d’animation Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Animé par les drags Queens La Granit et Tailor de Vil. Carton 3€ l’unité Les 4 cartons 10 €. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle d’animation Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 45 86 54
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English :
L’événement Loto Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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