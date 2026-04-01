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Loto Pontrieux

Loto Pontrieux dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle d'animation

Ville : 22260 Pontrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-12T14:30:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pontrieux

Loto

Salle d’animation Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Animé par les drags Queens La Granit et Tailor de Vil. Carton 3€ l’unité Les 4 cartons 10 €. Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle d’animation Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 45 86 54 

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English :

L’événement Loto Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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