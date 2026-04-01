Pontrieux

Loto

Salle d’animation Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Animé par les drags Queens La Granit et Tailor de Vil. Carton 3€ l’unité Les 4 cartons 10 €. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle d’animation Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 45 86 54

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English :

L’événement Loto Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol