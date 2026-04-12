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Loto Sainte Marie Sur Mer Pornic

Loto Sainte Marie Sur Mer Pornic dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Sainte Marie Sur Mer

Adresse : Rue du Colonel Victore Bézier

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pornic

Loto

Sainte Marie Sur Mer Rue du Colonel Victore Bézier Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 14:00:00

Date(s) :
2026-04-12

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Sainte Marie Sur Mer Rue du Colonel Victore Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 04 91  pornicbasketstmichel@gmail.com

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English :

Team up with luck and try your luck at the basketball club’s lotto! ??

L’événement Loto Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic

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