Loto Sainte Marie Sur Mer Pornic
Loto Sainte Marie Sur Mer Pornic dimanche 12 avril 2026.
Pornic
Loto
Sainte Marie Sur Mer Rue du Colonel Victore Bézier Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 14:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Faites équipe avec la chance et venez tenter votre tir gagnant au loto du club de basket !
De nombreux lots à gagner dont
+3.500€ de lots à gagner
des paniers gourmands
des coffrets beauté
des packs loisirs et bien plus ! .
Sainte Marie Sur Mer Rue du Colonel Victore Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 04 91 pornicbasketstmichel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Team up with luck and try your luck at the basketball club’s lotto! ??
L’événement Loto Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Concert Gospel Toulouse Rue Saint-Gilles Pornic 12 avril 2026
- Stage voilier J80 pour adultes La Noëveillard Pornic 13 avril 2026
- Stage catamaran Junior La Noëveillard Pornic 13 avril 2026
- Stage catamaran Kid La Noëveillard Pornic 13 avril 2026
- Balade dessinée circuit de Gourmalon Pornic 13 avril 2026