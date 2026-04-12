Loto Sainte Marie Sur Mer Pornic

Pornic

Loto

Sainte Marie Sur Mer Rue du Colonel Victore Bézier Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Faites équipe avec la chance et venez tenter votre tir gagnant au loto du club de basket !

De nombreux lots à gagner dont

+3.500€ de lots à gagner

des paniers gourmands

des coffrets beauté

des packs loisirs et bien plus ! .

Sainte Marie Sur Mer Rue du Colonel Victore Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 04 91 pornicbasketstmichel@gmail.com

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English :

Team up with luck and try your luck at the basketball club’s lotto! ??

L’événement Loto Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic