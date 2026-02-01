Loto Salle Jean Moulin Pouillenay

Loto

Salle Jean Moulin Rue Jean-Moulin Pouillenay Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Nombreux lots Boom Box JBL, trottinette électrique, électroménager, paniers garnis, bons d’achat… .

Salle Jean Moulin Rue Jean-Moulin Pouillenay 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 37 37 79 pouillenayenfete21@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Pouillenay a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*