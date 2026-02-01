Loto Salle des fêtes Pouilly-sur-Loire

Loto

Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par l’Amicale des Personnels des collectivités Pouillyssoises et animé par Jean-Michel. Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes pour vente des cartes à partir de 12h30. Buvette et restauration sur place. Réservations possibles. .

Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 59 38 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire