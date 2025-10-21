Loto pour enfants et bal masqué Salle multifonctions Querrien

Loto pour enfants et bal masqué

Salle multifonctions Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 01:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Un LOTO POUR ENFANTS à 16H. Ouverture des portes à 15H30.

Répartition en deux salles

Une salle maternelle de la TPS à la GS

Une salle élémentaire du CP au CM2

3€ le carton 5€ les deux

Les maternelles joueront avec des cartons adaptés (images) les élémentaires avec des cartons classiques de loto.

Ce loto est RÉSERVÉ aux enfants, les adultes accompagneront les enfants car ils restent sous leur responsabilité.

Pour les maternelles 2 parties sont prévues avec à chaque fois 1 ligne 2 lignes carton plein

Pour les élémentaires, même schéma, mais sur 3 parties.

Réservation conseillée par SMS 06 67 62 37 12 ou par mail apequerrien@laposte.net

En précisant le nombre d’enfants les âges et le nombre d’accompagnants.

Le BAL COSTUMÉ aura lieu à la suite du loto, à partir de 19H.

Ouvert à tous, entrée libre. Buvette et restauration sur place.

Petits et grands enfilez votre plus beau costume et venez enflammer notre piste de danse ! .

Salle multifonctions Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 67 62 37 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto pour enfants et bal masqué Querrien a été mis à jour le 2025-10-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS