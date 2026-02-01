Loto pour enfants Gisors

Loto pour enfants

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

À gagner 1 pass annuel, 1 formule anniv, 1 pass 10 entrées, 1 pass 5 entrées, 2 bons de 35 €, 1 kit kpop, 1 lot de 3 places, 1 journée VIP, 1 lot jouets Stitch, 1 lot de jouets, 1 panier bonbons, 1 panier chocolats, 1 repas kids + 1 entrée Mouv’Kids, 1 kit MouvKids, 1 peluche MouvKids.

Tombola (pour gagner 1 console Switch Life) + chasse aux trésors avec jeu de la mini-roue. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

