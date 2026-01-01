Loto pour enfants Mittersheim
Loto pour enfants Mittersheim dimanche 25 janvier 2026.
Loto pour enfants
Salle des fêtes 3 rue Messieurs Mittersheim Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Avis aux joueurs, venez à ce grand loto pour enfants organisé par l’association des parents d’élèves ! Une petite restauration est prévue sur place.
Réservation par sms de préférence.Enfants
Salle des fêtes 3 rue Messieurs Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 6 42 95 74 76
English :
Come along to this great children’s bingo organized by the parents’ association! Snacks and snacks will be available on site.
Reservations by sms preferred.
