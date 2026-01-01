Loto pour enfants

Salle des fêtes 3 rue Messieurs Mittersheim Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Avis aux joueurs, venez à ce grand loto pour enfants organisé par l’association des parents d’élèves ! Une petite restauration est prévue sur place.

Réservation par sms de préférence.Enfants

Salle des fêtes 3 rue Messieurs Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 6 42 95 74 76

Come along to this great children’s bingo organized by the parents’ association! Snacks and snacks will be available on site.

Reservations by sms preferred.

L'événement Loto pour enfants Mittersheim a été mis à jour le 2026-01-07