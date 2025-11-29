Loto pour le téléthon Salle des fêtes Chamesson
Loto pour le téléthon Salle des fêtes Chamesson samedi 29 novembre 2025.
Loto pour le téléthon
Salle des fêtes Rue de la Pointerie Chamesson Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 18 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29 23:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Loto au profit du Téléthon. Début des parties à 19h30.
Buvette (soupe 1,50€ pâtisseries 1.50€ boissons 1€/1.50€)
Nombreux lots Repas-spectacle pour 2 personnes à l’Odysséo, parties gastronomie, beauté, loisirs, …
1 carte 5€
3 cartes 10€
Plaque de 6 16€
Plaque de 8 18€
Réservation au 06 18 21 26 62 .
Salle des fêtes Rue de la Pointerie Chamesson 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 21 26 62
English : Loto pour le téléthon
German : Loto pour le téléthon
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto pour le téléthon Chamesson a été mis à jour le 2025-11-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)