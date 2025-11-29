Loto pour le téléthon Salle des fêtes Chamesson

Loto pour le téléthon

Salle des fêtes Rue de la Pointerie Chamesson Côte-d’Or

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 23:30:00

2025-11-29

Loto au profit du Téléthon. Début des parties à 19h30.

Buvette (soupe 1,50€ pâtisseries 1.50€ boissons 1€/1.50€)

Nombreux lots Repas-spectacle pour 2 personnes à l’Odysséo, parties gastronomie, beauté, loisirs, …

1 carte 5€

3 cartes 10€

Plaque de 6 16€

Plaque de 8 18€

Réservation au 06 18 21 26 62 .

+33 6 18 21 26 62

