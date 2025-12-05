Loto pour le Téléthon Cussac-Fort-Médoc

Loto pour le Téléthon Cussac-Fort-Médoc vendredi 5 décembre 2025.

Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-12-05
2025-12-05

Evénement coordonné par le Comité des Fêtes de Cussac-Fort-Médoc
Programme à venir

Contact
comitefetescussac@gmail.com
06 71 12 08 05   .

Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine 

