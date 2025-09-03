Loto Place du groupe Loiseau Prigonrieux
Loto Place du groupe Loiseau Prigonrieux mercredi 3 septembre 2025.
Loto
Place du groupe Loiseau Espace socio culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-03
Le club de l’âge d’or vous invite à leur loto le mercredi 3 septembre 2025 à partir de 14 heures, ouverture des portes à 13 heures. Buvette et pâtisseries disponibles sur place.
Réservation recommandée. .
Place du groupe Loiseau Espace socio culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 club.agedor24@gmail.com
English : Loto
German : Loto
Italiano :
Espanol : Loto
L’événement Loto Prigonrieux a été mis à jour le 2025-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides