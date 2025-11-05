Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux
Le club de l’âge d’or organise un LOTO le 5 novembre 2025 à partir de 14h, ouverture des portes à 13h.
Réservation (souhaitées)
06.58.42.16.60
Prix du carton 1euro + 1 carton offert à chaque participant
Buvette et crêpes maisons sont au programme ! .
