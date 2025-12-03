Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Loto

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Le mercredi 3 décembre, venez passer un après-midi convivial et plein de suspense à l’Espace socio-culturel de Prigonrieux !

Début du loto à 14h , ouverture des portes dès 13h.

Réservation souhaitée 06 58 42 16 60

Tarif imbattable 1 € le carton

Et un carton offert à chaque participant !

Sur place, profitez d’une buvette et de délicieuses pâtisseries pour agrémenter votre après-midi.

Venez tenter votre chance, partager un moment chaleureux et soutenir le Club de l’Âge d’Or !

Nous vous attendons nombreux ! .

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60

English : Loto

German : Loto

Italiano :

Espanol : Loto

L’événement Loto Prigonrieux a été mis à jour le 2025-11-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides