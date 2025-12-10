Loto Prigonrieux

Loto

Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Le club de l’âge d’or organise un loto , avec ouverture des portes à 13h et début à 14h.

Prix du carton 1.50€ + 1 carton offert à chaque participant

Buvette, crêpes maison. .

Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 contact@age-dor-prigonrieux.fr

English : Loto

The Compagnie d’Archers de Prigonrieux organizes its annual lotto at the Espace-socio-culturel.

12 games 1? per box and 10? per 12 boxes.

Refreshments, pastries and snacks on site.

