Loto Prigonrieux
Loto Prigonrieux dimanche 21 décembre 2025.
Loto
Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Le club de l’âge d’or organise un loto , avec ouverture des portes à 13h et début à 14h.
Prix du carton 1.50€ + 1 carton offert à chaque participant
Buvette, crêpes maison. .
Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 contact@age-dor-prigonrieux.fr
English : Loto
The Compagnie d’Archers de Prigonrieux organizes its annual lotto at the Espace-socio-culturel.
12 games 1? per box and 10? per 12 boxes.
Refreshments, pastries and snacks on site.
