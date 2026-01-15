Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux
Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux mercredi 21 janvier 2026.
Loto
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Le mercredi 21 janvier, venez passer un après-midi convivial et plein de suspense à l’Espace socio-culturel de Prigonrieux !
Début du loto à 14h , ouverture des portes dès 13h.
Réservation souhaitée 06 58 42 16 60
Prix du carton 1,50 €
Et un carton offert à chaque participant !
Sur place, profitez d’une buvette et de délicieuses pâtisseries pour agrémenter votre après-midi.
Venez tenter votre chance, partager un moment chaleureux et soutenir le Club de l’Âge d’Or !
Nous vous attendons nombreux ! .
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 club.agedor24@gmail.com
English : Loto
