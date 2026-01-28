Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Loto

Prigonrieux Dordogne

2026-02-04

2026-02-04

2026-02-04

Le club de l’âge d’or organise un LOTO le mercredi 4 février 2026 à l’espace socio culturel de Prigonrieux à partir de 14 heures, ouverture des portes à 13 heures réservation (souhaitées).

Prix du carton 1,50 euro + 1 carton offert à chaque participant, buvette et crêpes maisons sont prévues ! .

Place du Groupe Loiseau Espace socio culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60

Loto

