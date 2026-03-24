Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux
Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux mercredi 1 avril 2026.
Loto
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le Club de l’Âge d’Or vous invite à tenter votre chance (et surtout à passer un super moment) lors de son grand LOTO !
Début des jeux à 14h, ouverture des portes dès 13h pour les plus impatients !
1,50€ le carton
Et en bonus 1 carton OFFERT à chaque participant !
Réservations (conseillées) au 06 58 42 16 60.
Sur place
Buvette pour trinquer à la victoire
Pâtisseries pour garder des forces (très important pour crier QUINE ! )
Ambiance conviviale garantie, fous rires inclus et peut-être… un peu de chance au rendez-vous !
Venez nombreux, en famille ou entre amis, et que le meilleur gagne ! .
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60
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English : Loto
L’événement Loto Prigonrieux a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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