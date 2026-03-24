Loto Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Loto

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Le Club de l’Âge d’Or vous invite à tenter votre chance (et surtout à passer un super moment) lors de son grand LOTO !

Début des jeux à 14h, ouverture des portes dès 13h pour les plus impatients !

1,50€ le carton

Et en bonus 1 carton OFFERT à chaque participant !

Réservations (conseillées) au 06 58 42 16 60.

Sur place

Buvette pour trinquer à la victoire

Pâtisseries pour garder des forces (très important pour crier QUINE ! )

Ambiance conviviale garantie, fous rires inclus et peut-être… un peu de chance au rendez-vous !

Venez nombreux, en famille ou entre amis, et que le meilleur gagne ! .

Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Prigonrieux a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides