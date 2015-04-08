Loto Provençal Calandreta de Vaurias Richerenches Valréas
Loto Provençal Calandreta de Vaurias Richerenches Valréas samedi 4 avril 2026.
Loto Provençal Calandreta de Vaurias
Richerenches 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
LOTO PROVENCAL Calandreta de Vaurias
Samedi 08 Avril à 15h
** Venez soutenir notre école associative ! **
.
Richerenches 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 helene.souyri@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LOTO PROVENCAL Calandreta de Vaurias
Saturday, April 08 at 3pm
** Come and support our school! **
L’événement Loto Provençal Calandreta de Vaurias Valréas a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes