Loto Provençal Calandreta de Vaurias Richerenches Valréas

Loto Provençal Calandreta de Vaurias

Richerenches 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

LOTO PROVENCAL Calandreta de Vaurias

Samedi 08 Avril à 15h

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Richerenches 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 helene.souyri@hotmail.fr

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English :

LOTO PROVENCAL Calandreta de Vaurias

Saturday, April 08 at 3pm

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L’événement Loto Provençal Calandreta de Vaurias Valréas a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes