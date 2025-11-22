Loto public du club la Joie de Vivre Salle des fêtes Agnac

Loto public du club la Joie de Vivre

Salle des fêtes 46 route de meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez nombreux au loto organisé par le club des aînés La Joie de Vivre . De nombreux lots sont à gagner ! Et pour encore plus de chance, des tirages de bourriches et de bingo sont prévus.

Salle des fêtes 46 route de meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 54 70

English : Loto public du club la Joie de Vivre

Come one, come all to the bingo organized by the seniors’ club La Joie de Vivre . Lots of prizes to be won! And for even more luck, there will be draws for bingo and bourriches.

German : Loto public du club la Joie de Vivre

Kommen Sie zahlreich zum Lotto, das vom Seniorenclub La Joie de Vivre organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen! Und für noch mehr Glück gibt es Ziehungen von Bourrichons und Bingo.

Italiano :

Venite tutti alla tombola organizzata dal club per anziani La Joie de Vivre . Ci sono molti premi in palio! E per avere ancora più fortuna, ci saranno anche lotterie e tombole.

Espanol : Loto public du club la Joie de Vivre

Venid todos al bingo organizado por el club de la tercera edad La Joie de Vivre . Podrás ganar un montón de premios Y para más suerte, también habrá rifas y bingo.

