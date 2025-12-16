Loto public du club la Joie de Vivre Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac
Loto public du club la Joie de Vivre
Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-20
Venez nombreux au loto organisé par le club des aînés La Joie de Vivre . De nombreux lots sont à gagner.
Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 54 70
English : Loto public du club la Joie de Vivre
Come one, come all to the bingo organized by the seniors’ club La Joie de Vivre . Lots of prizes to be won. And for even more luck, there’s a bingo game and a prize draw.
