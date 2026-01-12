Loto public du club la Joie de Vivre Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac

Loto public du club la Joie de Vivre

Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Venez nombreux au loto organisé par le club des aînés La Joie de Vivre . De nombreux lots sont à gagner.

Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 54 70

English : Loto public du club la Joie de Vivre

Come one, come all to the bingo organized by the seniors’ club La Joie de Vivre . Lots of prizes to be won.

