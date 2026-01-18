LOTO

Puisserguier Hérault

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Plus de 3 000 € de lots à gagner vous attendent pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du plaisir, en famille ou entre amis.

Une petite buvette sera également présente sur place. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 79 75

English :

Loto of the Amicale des Sapeurs Pompiers

