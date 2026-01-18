LOTO Puisserguier
LOTO Puisserguier dimanche 1 février 2026.
Puisserguier Hérault
Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Loto de l’APE
Plus de 3 000 € de lots à gagner vous attendent pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du plaisir, en famille ou entre amis.
Une petite buvette sera également présente sur place. .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 79 75
English :
Loto of the Amicale des Sapeurs Pompiers
