Loto la halle aux grains Quettehou
Loto la halle aux grains Quettehou lundi 10 novembre 2025.
Loto
la halle aux grains Place de la Mairie Quettehou Manche
Début : 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10 23:00:00
Date(s) :
2025-11-10
Le Comité des fêtes de Quettehou vous propose une soirée loto avec de nombreux lots à gagner. A 20h30 à la Halle aux grains (ouverture des portes à 19h00).
Réservation par messenger ou au 06 40 63 48 52.
Partie surprise et tombola. Buvette, sandwiches et crêpes sur place. .
la halle aux grains Place de la Mairie Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 40 63 48 52
