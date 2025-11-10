Loto la halle aux grains Quettehou

Loto

Le Comité des fêtes de Quettehou vous propose une soirée loto avec de nombreux lots à gagner. A 20h30 à la Halle aux grains (ouverture des portes à 19h00).

Réservation par messenger ou au 06 40 63 48 52.

Partie surprise et tombola. Buvette, sandwiches et crêpes sur place. .

