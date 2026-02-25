Loto Maison des Associations Quiberon

Loto

Maison des Associations 6 Rue Jules Ferry Quiberon Morbihan

Loto organisé par l’association Last Dance Quiberon, à la Maison des Associations.

29 parties, nombreux lots à gagner trottinette électrique, salon de jardin, soirée cabaret & hôtel 4*…

1er lot 700€

2e lot 550€

3e lot 500€

Snaking et buvette sur place

Réservation conseillée à partir du 2 mars auprès de Chantal PECHOUX 06 37 15 69 82

A partir de 4€ (1 carton).

Tombola 2€ (1 ticket). .

