Loto Maison des Associations Quiberon
Début : 2026-03-29 14:00:00
Loto organisé par l’association Last Dance Quiberon, à la Maison des Associations.
29 parties, nombreux lots à gagner trottinette électrique, salon de jardin, soirée cabaret & hôtel 4*…
1er lot 700€
2e lot 550€
3e lot 500€
Snaking et buvette sur place
Réservation conseillée à partir du 2 mars auprès de Chantal PECHOUX 06 37 15 69 82
A partir de 4€ (1 carton).
Tombola 2€ (1 ticket). .
Maison des Associations 6 Rue Jules Ferry Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 37 15 69 82
