Loto Quine Crémarest 2026 Crémarest
Loto Quine Crémarest 2026 Crémarest samedi 21 mars 2026.
Loto Quine Crémarest 2026
Crémarest Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Loto Quine à Crémarest
Salle Biscopem
Ouverture des portes à 19h
Animé par Phildéco
Venez passer une agréable soirée et tenter votre chance dans une ambiance conviviale.
Petite restauration sur place. .
Crémarest 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 06 57 20
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English :
L’événement Loto Quine Crémarest 2026 Crémarest a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Desvres-Samer