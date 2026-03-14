Loto Quine Crémarest 2026

Crémarest Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Loto Quine à Crémarest

Salle Biscopem

Ouverture des portes à 19h

Animé par Phildéco

Venez passer une agréable soirée et tenter votre chance dans une ambiance conviviale.

Petite restauration sur place. .

Crémarest 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 06 57 20

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English :

L’événement Loto Quine Crémarest 2026 Crémarest a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Desvres-Samer