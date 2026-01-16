Loto-Quine de Figeac-Capdenac Quercy Football Club à Capdenac-Gare Figeac
Le Figeac-Capdenac Quercy Football Club a le plaisir de vous convier à son grand Loto-Quine !
Venez passer un moment convivial et tenter votre chance. De nombreux lots sont à gagner
Vélo électrique
Playstation 5
Week-end romantique
+ 3000 euros de lots
Buvette sur place. .
Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 08 91 figeac.capdenac.qfc@gmail.com
English :
The Figeac-Capdenac Quercy Football Club is pleased to invite you to its big Loto-Quine!
