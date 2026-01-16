Loto-Quine de Figeac-Capdenac Quercy Football Club à Capdenac-Gare Figeac

Loto-Quine de Figeac-Capdenac Quercy Football Club à Capdenac-Gare

Loto-Quine de Figeac-Capdenac Quercy Football Club à Capdenac-Gare Figeac dimanche 8 février 2026.

Loto-Quine de Figeac-Capdenac Quercy Football Club à Capdenac-Gare

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Le Figeac-Capdenac Quercy Football Club a le plaisir de vous convier à son grand Loto-Quine !
Venez passer un moment convivial et tenter votre chance. De nombreux lots sont à gagner

Vélo électrique
Playstation 5
Week-end romantique
+ 3000 euros de lots

Buvette sur place.   .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 08 91  figeac.capdenac.qfc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Figeac-Capdenac Quercy Football Club is pleased to invite you to its big Loto-Quine!

L’événement Loto-Quine de Figeac-Capdenac Quercy Football Club à Capdenac-Gare Figeac a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)