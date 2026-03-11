Loto-quine de l’école St Georges Entraygues-sur-Truyère

Loto-quine de l’école St Georges

Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Avec ordinateur !

Gros lots à gagner (2 repas à l’hôtel du vieux pont à Belcastel 150€ en bon d’achat à Super U caddie de 120€ chez U-Express et de nombreux autres lots

Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 75 99 83 aude.mayo@wanadoo.fr

English :

With computer!

Large prizes to be won (2 meals at the Hôtel du Vieux Pont in Belcastel 150? in Super U shopping vouchers 120? at U-Express and many other prizes)

