Loto-quine de l’école St Georges Entraygues-sur-Truyère
Loto-quine de l’école St Georges Entraygues-sur-Truyère dimanche 29 mars 2026.
Loto-quine de l’école St Georges
Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Avec ordinateur !
Gros lots à gagner (2 repas à l’hôtel du vieux pont à Belcastel 150€ en bon d’achat à Super U caddie de 120€ chez U-Express et de nombreux autres lots
.
Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 75 99 83 aude.mayo@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With computer!
Large prizes to be won (2 meals at the Hôtel du Vieux Pont in Belcastel 150? in Super U shopping vouchers 120? at U-Express and many other prizes)
L’événement Loto-quine de l’école St Georges Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)