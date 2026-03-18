Loto quine des fleurs à Pons Salle des Fêtes Saint-Hippolyte

Loto quine des fleurs à Pons

Salle des Fêtes Pons Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

De nombreux lots à gagner

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Salle des Fêtes Pons Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 01 90

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English :

Many prizes to be won

L’événement Loto quine des fleurs à Pons Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)