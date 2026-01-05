Loto-quine des Pompiers

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Gros lots à gagner (croisière, air-fryer, TV, paniers garnis, jambons…. soit plus de 4500€ de lots)

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 7 60 32 94 99 emilieavallon@gmail.com

English :

Large prizes to be won (cruise, air-fryer, TV, baskets, hams…. over 4500? of prizes)

