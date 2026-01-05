Loto-quine des Pompiers Entraygues-sur-Truyère
Loto-quine des Pompiers Entraygues-sur-Truyère dimanche 22 février 2026.
Loto-quine des Pompiers
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Gros lots à gagner (croisière, air-fryer, TV, paniers garnis, jambons…. soit plus de 4500€ de lots)
.
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 7 60 32 94 99 emilieavallon@gmail.com
English :
Large prizes to be won (cruise, air-fryer, TV, baskets, hams…. over 4500? of prizes)
