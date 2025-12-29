LOTO Quine des Restos du Cœur

1 Bd du 122 ième RI Rodez Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Quine des Restos du Cœur le dimanche 18 janvier 2026 à la salle des fêtes de Rodez, à 14h.

Le quine des Restos du Cœur aura lieu le dimanche 18 janvier 2026 à la salle des fêtes de Rodez à 14h.

Quine sans ordinateur. Quine pour enfants. Nombreux lots pour une valeur de 5 000€. Venez nombreux et dites-le autour de vous !

.

1 Bd du 122 ième RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 80 58 95 54 ad12.president@restosducoeur.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Restos du C?ur Quine on Sunday January 18, 2026 at 2pm in the Rodez village hall.

L’événement LOTO Quine des Restos du Cœur Rodez a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)