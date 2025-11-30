LOTO Quinsac
LOTO Quinsac dimanche 30 novembre 2025.
LOTO
Salle des fêtes Quinsac Dordogne
LOTO animé par Jean-Marie.
Bourriches adultes et enfants.
Nombreux lots, restauration, buvette.
A la salle des fêtes de Quinsac. 14h30 Ouverture des portes à 13h.
Salle des fêtes Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29
English : LOTO
LOTO hosted by Jean-Marie.
Adult and child prizes.
Numerous prizes, catering, refreshments.
At Quinsac village hall. 2.30pm: Doors open at 1pm.
German : LOTO
LOTO unter der Leitung von Jean-Marie.
Preise für Erwachsene und Kinder.
Zahlreiche Lose, Essen und Trinken.
Im Festsaal von Quinsac. 14:30 Uhr: Öffnung der Türen um 13 Uhr.
Italiano :
LOTO ospitato da Jean-Marie.
Premi per adulti e bambini.
Numerosi premi, catering, rinfreschi.
Presso la sala del villaggio di Quinsac. 14.30: apertura porte alle 13.00.
Espanol : LOTO
LOTO organizado por Jean-Marie.
Premios para adultos y niños.
Numerosos premios, catering, refrescos.
En la sala de fiestas de Quinsac. 14.30 h: apertura de puertas a las 13.00 h.
L’événement LOTO Quinsac a été mis à jour le 2025-11-17 par Val de Dronne