LOTO Quinsac

LOTO

Salle des fêtes Quinsac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

LOTO animé par Jean-Marie.

Bourriches adultes et enfants.

Nombreux lots, restauration, buvette.

A la salle des fêtes de Quinsac. 14h30 Ouverture des portes à 13h.

Salle des fêtes Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29

English : LOTO

LOTO hosted by Jean-Marie.

Adult and child prizes.

Numerous prizes, catering, refreshments.

At Quinsac village hall. 2.30pm: Doors open at 1pm.

German : LOTO

LOTO unter der Leitung von Jean-Marie.

Preise für Erwachsene und Kinder.

Zahlreiche Lose, Essen und Trinken.

Im Festsaal von Quinsac. 14:30 Uhr: Öffnung der Türen um 13 Uhr.

Italiano :

LOTO ospitato da Jean-Marie.

Premi per adulti e bambini.

Numerosi premi, catering, rinfreschi.

Presso la sala del villaggio di Quinsac. 14.30: apertura porte alle 13.00.

Espanol : LOTO

LOTO organizado por Jean-Marie.

Premios para adultos y niños.

Numerosos premios, catering, refrescos.

En la sala de fiestas de Quinsac. 14.30 h: apertura de puertas a las 13.00 h.

