Loto RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Loto

RABASTENS-DE-BIGORRE Parc de l’Adour Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez nombreux passer un après midi placé sous le signe de la chance et de la gourmandise.

Nombreux lots de producteurs (colis de viande, paniers gourmands) et bons d’achats…

Restauration sucrée et salée à partir de 12h30.

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RABASTENS-DE-BIGORRE Parc de l’Adour Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 60 22 mairie@rabastensdebigorre.fr

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English :

Come one, come all for an afternoon of good luck and good eating.

Lots of prizes from producers (meat parcels, gourmet baskets) and shopping vouchers?

Sweet and savory refreshments from 12:30.

L’événement Loto Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65