Loto rabastens xv – RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre, 27 mai 2025 21:00, Rabastens-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-05-27 21:00:00

fin : 2025-05-27

2025-05-27

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises en participer au loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Ouverture des portes 20h.

Bon d achats de cinquante a deux cent euros panier du boucher magrets de canards volailles fermières divers autres lots partie bingo.

Buvette avec boisson chaude et fraîche et merveilles sur place.

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 28 40 61 maurine.couget1996@gmail.com

English :

Rabastens xv lotto

Get ready for an evening full of excitement, suspense and surprises when you play lotto. It’s much more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!

Doors open at 8pm.

Shopping vouchers from fifty to two hundred euros butcher’s basket duck breast free-range poultry various other prizes bingo game.

Refreshment bar with hot and cold drinks and delicacies on site.

German :

Lotto rabastens xv

Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Aufregung, Spannung und Überraschungen vor, indem Sie am Lotto teilnehmen. Es ist viel mehr als nur ein Glücksspiel; es ist ein aufregendes Gemeinschaftserlebnis, bei dem das Glück jedem von Ihnen hold sein kann!

Die Türen werden um 20 Uhr geöffnet.

Einkaufsgutschein von fünfzig bis zweihundert Euro Metzgerkorb Entenbrust Geflügel vom Bauernhof verschiedene andere Lose Bingo-Party.

Erfrischungsstände mit heißen und kalten Getränken und Leckereien vor Ort.

Italiano :

Rabastens xv Lotto

Preparatevi a una serata piena di emozioni, suspense e sorprese quando giocherete al lotto. È molto più di un semplice gioco d’azzardo; è un’esperienza comunitaria emozionante in cui la fortuna può sorridere a chiunque!

Le porte si aprono alle 20.00.

Buoni spesa da cinquanta a duecento euro cestino del macellaio petto d’anatra pollame ruspante vari altri premi gioco della tombola.

Bar ristoro con bevande calde e fredde e prelibatezze in loco.

Espanol :

Lotería Rabastens xv

Prepárate para una noche llena de emoción, suspense y sorpresas cuando juegues a la lotería. Es mucho más que un juego de azar; es una emocionante experiencia comunitaria en la que la suerte puede sonreír a cualquiera de vosotros

Apertura de puertas a las 20.00 h.

Vales de compra de cincuenta a doscientos euros cesta de la carnicería pechuga de pato aves de corral de corral otros premios varios juego de bingo.

Bar con bebidas frías y calientes y delicatessen in situ.

L’événement Loto rabastens xv Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-05-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65