Le Racing Club de Sommedieue a le plaisir de vous convier à son loto le samedi 07 février, à partir de 19h30, à la salle des Épichées de Sommedieue.
De nombreux bons d’achat et lots sont à gagner, venez tenter votre chance !
Un loto, un Bingo et partie spéciale sont au rendez-vous.
Sur place, buvette et petite restauration seront à votre disposition.
Réservation obligatoire
Moyens de paiement acceptés Chèque Espèce
Le règlement se fera directement sur place.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant
Informations et réservations
Mail sommedieue.rc@meuse.lgef.fr
Téléphone 06.14.64.26.19Tout public
Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 6 14 64 26 19 sommedieue.rc@meuse.lgef.fr
English :
The Sommedieue Racing Club is pleased to invite you to its bingo on Saturday February 07, starting at 7.30pm, at the Salle des Epichées in Sommedieue.
Come and try your luck!
Lotto, bingo and a special game are also on offer.
On-site refreshments and snacks will be available.
Reservations required
Means of payment accepted: Cheque Cash
Payment to be made directly on site.
Registration is now open
Information and reservations
Mail sommedieue.rc@meuse.lgef.fr
Telephone: 06.14.64.26.19
L’événement Loto Racing Club de Sommedieue Sommedieue a été mis à jour le 2026-01-12 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE