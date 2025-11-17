Loto Radio Club Emettre Pontarlier
Loto Radio Club Emettre Pontarlier lundi 17 novembre 2025.
Loto Radio Club Emettre
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-17 18:00:00
Date(s) :
2025-11-17
Ouverture des portes à 14h, début des jeux à 15h.
Organisé par Radio Club Emettre.
Super loto animé par Speedloto très nombreux lots. Ambiance familiale. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 04 63 46 f5uay@yahoo.com
