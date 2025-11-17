Loto Radio Club Emettre Pontarlier

Loto Radio Club Emettre

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-17 18:00:00

2025-11-17

Ouverture des portes à 14h, début des jeux à 15h.

Organisé par Radio Club Emettre.

Super loto animé par Speedloto très nombreux lots. Ambiance familiale. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 04 63 46 f5uay@yahoo.com

