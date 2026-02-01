Loto Salle des fêtes Réaux sur Trèfle

Loto

Salle des fêtes 5 route du stade Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 20:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Loto de l’association des parents d’élèves

.

Salle des fêtes 5 route du stade Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 90 57 68 apemeuxetreaux17@gmail.com

English :

Parents’ Association Loto

L’événement Loto Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-02-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge