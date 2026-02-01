Loto Salle des fêtes Réaux sur Trèfle
Loto Salle des fêtes Réaux sur Trèfle dimanche 15 février 2026.
Loto
Salle des fêtes 5 route du stade Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 20:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Loto de l’association des parents d’élèves
.
Salle des fêtes 5 route du stade Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 90 57 68 apemeuxetreaux17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parents’ Association Loto
L’événement Loto Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-02-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge