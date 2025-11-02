Loto | Reilhac Salle des Fêtes Mazeyrat-d’Allier
Loto | Reilhac Salle des Fêtes Mazeyrat-d’Allier dimanche 2 novembre 2025.
Loto | Reilhac
Salle des Fêtes Reilhac Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 13:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Loto organisé par le Comité des Fêtes de Reilhac avec de nombreux lots à gagner. Buffet, buvette et petite restauration sur place.
.
Salle des Fêtes Reilhac Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 47 78 47
English :
Loto organized by the Comité des Fêtes de Reilhac with many prizes to be won. Buffet, refreshments and snacks on site.
German :
Lotto, organisiert vom Comité des Fêtes de Reilhac, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Buffet, Getränkestand und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Lotteria organizzata dal Comité des Fêtes de Reilhac con numerosi premi in palio. Buffet, bar e snack in loco.
Espanol :
Lotería organizada por el Comité de Fiestas de Reilhac con numerosos premios. Buffet, bar y aperitivos in situ.
L’événement Loto | Reilhac Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier