Loto | Reilhac Salle des Fêtes Mazeyrat-d’Allier

Salle des Fêtes Reilhac Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-11-02 13:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Reilhac avec de nombreux lots à gagner. Buffet, buvette et petite restauration sur place.

Salle des Fêtes Reilhac Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 47 78 47

Loto organized by the Comité des Fêtes de Reilhac with many prizes to be won. Buffet, refreshments and snacks on site.

Lotto, organisiert vom Comité des Fêtes de Reilhac, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Buffet, Getränkestand und kleine Snacks vor Ort.

Lotteria organizzata dal Comité des Fêtes de Reilhac con numerosi premi in palio. Buffet, bar e snack in loco.

Lotería organizada por el Comité de Fiestas de Reilhac con numerosos premios. Buffet, bar y aperitivos in situ.

