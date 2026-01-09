Loto Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
Loto Place du Champ de Foire Rémalard en Perche samedi 7 février 2026.
Loto
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Loto organisé par l ‘APE du collège Paul Harel à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard.
Ouverture des portes à 19h00. Début des parties à 20 heures.
Restauration et buvette sur place.
Bons d’achat jusqu’à 500€ nombreux lots parties enfants.
4€ le carton, 20€ les 12. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 74 08 91 22
English : Loto
