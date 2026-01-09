Loto Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Loto

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Loto organisé par l ‘APE du collège Paul Harel à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard.

Ouverture des portes à 19h00. Début des parties à 20 heures.

Restauration et buvette sur place.

Bons d’achat jusqu’à 500€ nombreux lots parties enfants.

4€ le carton, 20€ les 12. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 74 08 91 22

English : Loto

