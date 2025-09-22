LOTO Salle des Fêtes de l’Escale Renazé
LOTO Salle des Fêtes de l’Escale Renazé lundi 22 septembre 2025.
LOTO
Salle des Fêtes de l’Escale 37 Rue Bourdais Renazé Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-22 14:00:00
fin : 2025-09-22
2025-09-22
Le traditionnel Loto du CCAS aura lieu le lundi 22 septembre à 14h à la salle de l’Escale.
L’ouverture des portes se fera à partir de 13h30.
De nombreux lots sont à gagner un jacuzzi-spa, une tondeuse filaire électrique, un aspirateur Karcher, un aspirateur Hoover, une Tassimo, une plancha, un cooking fry, un appareil à raclette,…
Le tarif est de 2€ par carte.
Informations 02 43 06 55 80 06 32 72 21 09 centresocial@ccas-renaze.fr .
Salle des Fêtes de l’Escale 37 Rue Bourdais Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 55 80 centresocial@ccas-renaze.fr
English :
The traditional CCAS Loto will take place on Monday September 22 at 2pm in the Salle de l’Escale.
German :
Das traditionelle Lotto des CCAS findet am Montag, den 22. September um 14 Uhr im Saal der Escale statt.
Italiano :
Il tradizionale Loto del CCAS si terrà lunedì 22 settembre alle 14.00 nella Salle de l’Escale.
Espanol :
La tradicional Loto de la CCAS se celebrará el lunes 22 de septiembre a las 14.00 horas en la Salle de l’Escale.
L’événement LOTO Renazé a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE