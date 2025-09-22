LOTO Salle des Fêtes de l’Escale Renazé

LOTO Salle des Fêtes de l’Escale Renazé lundi 22 septembre 2025.

LOTO

Salle des Fêtes de l’Escale 37 Rue Bourdais Renazé Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-22 14:00:00

fin : 2025-09-22

2025-09-22

Le traditionnel Loto du CCAS aura lieu le lundi 22 septembre à 14h à la salle de l’Escale.

L’ouverture des portes se fera à partir de 13h30.

De nombreux lots sont à gagner un jacuzzi-spa, une tondeuse filaire électrique, un aspirateur Karcher, un aspirateur Hoover, une Tassimo, une plancha, un cooking fry, un appareil à raclette,…

Le tarif est de 2€ par carte.

Informations 02 43 06 55 80 06 32 72 21 09 centresocial@ccas-renaze.fr .

Salle des Fêtes de l’Escale 37 Rue Bourdais Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 55 80 centresocial@ccas-renaze.fr

English :

The traditional CCAS Loto will take place on Monday September 22 at 2pm in the Salle de l’Escale.

German :

Das traditionelle Lotto des CCAS findet am Montag, den 22. September um 14 Uhr im Saal der Escale statt.

Italiano :

Il tradizionale Loto del CCAS si terrà lunedì 22 settembre alle 14.00 nella Salle de l’Escale.

Espanol :

La tradicional Loto de la CCAS se celebrará el lunes 22 de septiembre a las 14.00 horas en la Salle de l’Escale.

L’événement LOTO Renazé a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE