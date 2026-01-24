Loto Renwez
Loto Renwez samedi 14 février 2026.
Loto
Salle des sports Renwez Ardennes
Tombola, lots en bons d’achat, bingo, lot surpriseBuvette et petite restauration sur place
Salle des sports Renwez 08150 Ardennes Grand Est +33 6 71 44 22 01
English :
Raffle, voucher prizes, bingo, surprise prizesBuffet and snacks on site
