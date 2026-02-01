Loto Salle Bourgogne Retournac

Loto

Salle Bourgogne La Filature Retournac Haute-Loire

Début : 2026-02-22 13:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

LOTO organisé par Les Rangers au profit de l’APAJH & de la ligue contre le cancer. De nombreux lots à gagner dont 1200€ de bons d’achat. Buvette et crêpes sur place.

Salle Bourgogne La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

English :

LOTO organized by Les Rangers in aid of APAJH & the league against cancer. Numerous prizes to be won, including 1200? in vouchers. Refreshments and crêpes available.

