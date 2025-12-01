Loto Réveillon 2025 Salle des Fêtes Saint-Pierre-en-Val
Loto Réveillon 2025
Salle des Fêtes Rue de l’Égalité Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20 23:59:00
Ouverture des portes 17h Début des jeux 18h
A gagner tout pour réussir vos réveillons, séries apéritifs, champagnes, volailles, foie gras, huîtres, spiritueux, jouets, chocolats, bons d’achats 100€ 200€ 300€…
1 carton 3€ | 5 cartons 12€ | 10 cartons 23€ | 15 cartons 33€.
2€ le carton Série tirelire
Buvette et restauration sur place.
Loto réveillon du club de football de l’US NORMANDE 76 .
Salle des Fêtes Rue de l’Égalité Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 00 nonodubuc@aol.com
