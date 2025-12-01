Loto Réveillon 2025 Salle des Fêtes Saint-Pierre-en-Val

Loto Réveillon 2025

Salle des Fêtes Rue de l’Égalité Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 23:59:00

Date(s) :

2025-12-20

Ouverture des portes 17h Début des jeux 18h

A gagner tout pour réussir vos réveillons, séries apéritifs, champagnes, volailles, foie gras, huîtres, spiritueux, jouets, chocolats, bons d’achats 100€ 200€ 300€…

1 carton 3€ | 5 cartons 12€ | 10 cartons 23€ | 15 cartons 33€.

2€ le carton Série tirelire

Buvette et restauration sur place.

Loto réveillon du club de football de l’US NORMANDE 76 .

Salle des Fêtes Rue de l’Égalité Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 00 nonodubuc@aol.com

English : Loto Réveillon 2025

L’événement Loto Réveillon 2025 Saint-Pierre-en-Val a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers