Loto Riaillé
Loto Riaillé dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Salle de la Riante Vallée Riaillé Loire-Atlantique
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
L’APEL de l’école Notre-Dame organise un loto le samedi 1er mars 2025 à la salle de la Riante Vallée de Riaillé. Ce loto sera animé par Sergio et Jordan (les remplaçants de Jean-Paul).
2 euros la carte. Numéro de bienvenue Jour de chance Bingo Fétiche.
Cartes cadeaux allant de 20€ à 600€ et de nombreux lots à gagner !
Ouverture des portes à 12h Levée des réservations à 13h15.
Carte bancaire acceptée Bar et restauration sur place. .
Salle de la Riante Vallée Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 24 29 38
English :
The APEL de l’école Notre-Dame is organizing a lotto on Saturday March 1, 2025 at the Salle de la Riante Vallée in Riaillé. The bingo will be hosted by Sergio and Jordan (Jean-Paul’s replacements).
German :
Die APEL der Schule Notre-Dame organisiert am Samstag, den 1. März 2025, ein Lotto in der Salle de la Riante Vallée in Riaillé. Dieses Lotto wird von Sergio und Jordan (den Ersatzleuten für Jean-Paul) moderiert.
Italiano :
L’APEL della scuola Notre-Dame organizza una tombola sabato 1° marzo 2025 presso la Salle de la Riante Vallée a Riaillé. La tombola sarà condotta da Sergio e Jordan (i sostituti di Jean-Paul).
Espanol :
La APEL del colegio Notre-Dame organiza un bingo el sábado 1 de marzo de 2025 en la Salle de la Riante Vallée de Riaillé. El bingo será presentado por Sergio y Jordan (sustitutos de Jean-Paul).
L’événement Loto Riaillé a été mis à jour le 2025-11-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis