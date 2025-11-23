Loto

Salle de la Riante Vallée Riaillé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’APEL de l’école Notre-Dame organise un loto le samedi 1er mars 2025 à la salle de la Riante Vallée de Riaillé. Ce loto sera animé par Sergio et Jordan (les remplaçants de Jean-Paul).

2 euros la carte. Numéro de bienvenue Jour de chance Bingo Fétiche.

Cartes cadeaux allant de 20€ à 600€ et de nombreux lots à gagner !

Ouverture des portes à 12h Levée des réservations à 13h15.

Carte bancaire acceptée Bar et restauration sur place. .

Salle de la Riante Vallée Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 24 29 38

English :

The APEL de l’école Notre-Dame is organizing a lotto on Saturday March 1, 2025 at the Salle de la Riante Vallée in Riaillé. The bingo will be hosted by Sergio and Jordan (Jean-Paul’s replacements).

German :

Die APEL der Schule Notre-Dame organisiert am Samstag, den 1. März 2025, ein Lotto in der Salle de la Riante Vallée in Riaillé. Dieses Lotto wird von Sergio und Jordan (den Ersatzleuten für Jean-Paul) moderiert.

Italiano :

L’APEL della scuola Notre-Dame organizza una tombola sabato 1° marzo 2025 presso la Salle de la Riante Vallée a Riaillé. La tombola sarà condotta da Sergio e Jordan (i sostituti di Jean-Paul).

Espanol :

La APEL del colegio Notre-Dame organiza un bingo el sábado 1 de marzo de 2025 en la Salle de la Riante Vallée de Riaillé. El bingo será presentado por Sergio y Jordan (sustitutos de Jean-Paul).

L’événement Loto Riaillé a été mis à jour le 2025-11-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis