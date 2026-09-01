Informations pratiques

Riaillé

Loto

Salle de la Riante Vallée Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’APEL de l’école Notre-Dame organise un loto le samedi 26 septembre à 20 heures à la salle de la Riante Vallée (ouverture des portes à 18h).

De nombreux lots à gagner, dont une carte cadeau de 700€ !

Entrée gratuite

2 € la carte – Carte bancaire acceptée – Bar et restauration sur place .

Salle de la Riante Vallée Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 24 29 38

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English :

The APEL at Notre-Dame School is hosting a bingo night on Saturday, September 26, at 8:00 p.m. at the Riante Vallée hall (doors open at 6:00 p.m.).

L’événement Loto Riaillé a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis