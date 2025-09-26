Loto Salle des Fêtes Ribérac

Salle des Fêtes Place André Malraux Ribérac Dordogne

Loto organisé par Les Amis du Clos de la Charouffie à 20h45 à l’Espace André Malraux nombreux lots, tous les cartons à 1 €, ouverture des portes à partir de 18h Plus d’infos et réservations au 06 41 08 06 34.

English : Loto

Loto organized by Les Amis du Clos de la Charouffie at 8:45pm at Espace André Malraux: numerous prizes, all boxes at 1?, doors open from 6pm Further info and reservations on 06 41 08 06 34.

German : Loto

Lotto organisiert von Les Amis du Clos de la Charouffie um 20:45 Uhr im Espace André Malraux: zahlreiche Preise, alle Kartons zu 1 ?, Türöffnung ab 18 Uhr Weitere Infos und Reservierungen unter 06 41 08 06 34.

Italiano :

Lotteria organizzata da Les Amis du Clos de la Charouffie alle 20:45 presso l’Espace André Malraux: tanti premi, tutte le casse a 1?, porte aperte dalle 18:00 Ulteriori informazioni e prenotazioni allo 06 41 08 06 34.

Espanol : Loto

Loto organizado por Les Amis du Clos de la Charouffie a las 20.45 h en el Espace André Malraux: muchos premios, todas las cajas a 1?, puertas abiertas a partir de las 18.00 h Más información y reservas en el 06 41 08 06 34.

