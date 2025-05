Loto rifles – Bressolles, 18 mai 2025 14:00, Bressolles.

Allier

Loto rifles Salle des fêtes Bressolles Allier

Début : 2025-05-18 14:00:00

1030€ en bons d’achat -rosettes caissettes de viande volailles ….nombreux l’amour le loto

Le bingo 150€ en bon d’achat.

Salle des fêtes

Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 85 02 23 annie.orphelin@sfr.fr

L’événement Loto rifles Bressolles a été mis à jour le 2025-05-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région