Loto rifles Bressolles
Loto rifles Bressolles dimanche 16 novembre 2025.
Loto rifles
Salle des fêtes Bressolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Loto rifles
Bingo
.
Salle des fêtes Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 85 02 23 annie.orphelin@sfr.fr
English :
Loto rifles
Bingo
German :
Lotto rifles
Bingo
Italiano :
Fucili del Lotto
Bingo
Espanol :
Rifles de lotería
Bingo
L’événement Loto rifles Bressolles a été mis à jour le 2025-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région