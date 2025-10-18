Loto Rifles place du Général de Gaulle Lurcy-Lévis

Loto Rifles place du Général de Gaulle Lurcy-Lévis samedi 18 octobre 2025.

Loto Rifles

place du Général de Gaulle Marché couvert Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Venez tenter votre chance au grand loto rifles de Lurcy-Lévis ! De nombreux lots à gagner demi-porc, jambons, rosettes, bons d’achat, caissettes de viande, champagne, fruits de mer et bien d’autres surprises dans une ambiance conviviale et festive.

place du Général de Gaulle Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

English :

Come and try your luck at the great Lurcy-Lévis rifles lotto! Lots of prizes to be won: pork halves, hams, rosettes, shopping vouchers, meat boxes, champagne, seafood and many other surprises in a friendly, festive atmosphere.

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim großen Rifles-Lotto in Lurcy-Lévis! Es gibt viele Preise zu gewinnen: Schweinehälften, Schinken, Rosetten, Einkaufsgutscheine, Fleischkisten, Champagner, Meeresfrüchte und viele andere Überraschungen in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Italiano :

Venite a tentare la fortuna alla grande lotteria dei fucili di Lurcy-Lévis! In palio ci sono tantissimi premi, tra cui mezzi maiali, prosciutti, coccarde, buoni spesa, scatole di carne, champagne, frutti di mare e tante altre sorprese in un’atmosfera amichevole e festosa.

Espanol :

¡Venga a probar suerte en la gran lotería de rifles de Lurcy-Lévis! Podrás ganar muchos premios, como medios cerdos, jamones, rosetas, vales de compra, cajas de carne, champán, marisco y muchas otras sorpresas en un ambiente agradable y festivo.

