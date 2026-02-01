Loto rifles rue de Banville Saint-Ennemond
Loto rifles rue de Banville Saint-Ennemond dimanche 8 février 2026.
Loto rifles
rue de Banville Salle des fêtes Saint-Ennemond Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Le club des aînés de Saint-Ennemond organise un loto-rifles à la salle des fêtes.
.
rue de Banville Salle des fêtes Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 13 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Ennemond seniors’ club is organizing a loto-rifles at the salle des fêtes.
L’événement Loto rifles Saint-Ennemond a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région