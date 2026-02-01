Loto rifles rue de Banville Saint-Ennemond

Loto rifles

Saint-Ennemond Allier

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Le club des aînés de Saint-Ennemond organise un loto-rifles à la salle des fêtes.

rue de Banville Salle des fêtes Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 13 37

The Saint-Ennemond seniors’ club is organizing a loto-rifles at the salle des fêtes.

